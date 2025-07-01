Эксперт назвал причину воздушной атаки ВСУ на Ижевск

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 заявил , что целью удара стали объекты военно-промышленного комплекса, включая концерн «Калашников».

По словам эксперта, атака стала ответом на успехи российской армии на фронте. Украина применила беспилотники «Лютый», изготовленные из композитных материалов, что затрудняет их обнаружение радарами. Дандыкин отметил, что российские войска способны сбивать такие дроны, но для надежной защиты предприятий ВПК необходимо наращивать мощности противовоздушной обороны.

«После наших массированных ударов и успехов на фронте украинцы обозлились, поэтому Киев мстит нам вот такими атаками», — пояснил Дандыкин.

Напомним, что утром 1 июля беспилотники украинской армии атаковали Ижевск, в результате чего на одном из промышленных предприятий города вспыхнул пожар. Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил гибель трех человек.

До этого события ВСУ нанесли удар по центру Донецка, использовав британские крылатые ракеты Storm Shadow. В результате пострадали гражданские объекты, включая рынок и энергоинфраструктуру.