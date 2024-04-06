Власти Оренбургской области опровергли слухи о полном разрушении дамбы на реке Урал

Дамба в Орске цела, одну течь в ней даже удалось устранить. С таким заявлением выступила пресс-служба регионального правительства. Ее в своем материале привел ТАСС .

По утверждению региональных властей, разрушение дамбы в Орске является всего лишь слухами. Она по-прежнему стоит на месте.

«Дамба не разрушена, ничего не поменялось. Течение на одном из повреждений удалось приостановить», - указали они.

Ранее городская администрация Орска объявила об угрозе подтопления всего Старого города. Энергетики взялись обесточивать здания, в городе объявлена эвакуация местных жителей в безопасные места. На городских улицах появились автобусы, которые вывозят людей за пределы опасной зоны.