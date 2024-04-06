Власти Орска предупредили об угрозе затопления всего жилого сектора в Старом городе

Представители городской администрации заявили, что в самое ближайшее время подтопление может затронуть все жилые дома в микрорайоне Старый город, а поэтому всем жильцам этого района надо немедленно эвакуироваться в безопасные места. Сведения об этом появились в группе администрации, которая создана в соцсети «Вконтакте».

Администрация заявила, что уже в скором времени Старый город будет затоплен вышедшей из берегов рекой Урал. Вода подтопит все жилые дома. Поэтому всем, кто проживает в этом секторе, необходимо уехать.

«Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», - указали горожанам.

В уже подтопленной части Орска полностью отключено все электроснабжение. Сейчас на пересечении улиц 1 Мая и Карла Маркса выставлены автобусы, которые вывезут жителей в безопасные места.

Ранее уже сообщалось, что подтоплению в Орске подверглись 600 домов, которые расположены на девяти улицах. Местным спасателям пришлось задействовать даже плавающий бронетранспортер, чтобы оперативно добираться на помощь во все необходимые места.