Власти переселили жителей аварийного дома в центре Петербурга в маневренный фонд

В Центральном районе Санкт-Петербурга на улице Некрасова, 1/38, развернулась чрезвычайная ситуация, потребовавшая срочного отселения жителей. Как сообщила «Фонтанка», основанием для эвакуации стало заключение о критической аварийности одной из несущих стен здания.

Жильцам пяти квартир, признанных находящимися в зоне риска, было предложено покинуть свои дома в течение 30 минут. В здании было отключено газоснабжение, а два верхних этажа опечатаны.

Новость стала шоком для многих: некоторые приобрели жилье недавно, не подозревая о проблемах, а часть квартир сдавалась арендаторам, которые оказались в особенно уязвимом положении. На лестничных клетках выстроились очереди из людей с детьми и суммами, в спешке собиравших самое необходимое.

Проблемы с кирпичной кладкой в историческом доме 1860 года постройки фиксировались еще с 2017 года. Несмотря на проведенные ранее работы по укреплению конструкций, новое техническое заключение показало, что часть здания остается в опасном состоянии.

Власти заявили о предоставлении временного жилья.

«В настоящий момент в помещениях маневренного фонда размещены 15 человек из 10 семей. Они смогут вернуться домой после устранения аварийности», — отметили в администрации.

Для мониторинга состояния на аварийную стену установили специальные маячки, которые в течение двух недель будут отслеживать динамику трещин.

