Власти: пожар на нефтебазе в Покровске начался после падения трех БПЛА

Глава Пролетарского района Ростовской области Валерий Горнич рассказал о причинах пожара на покровской нефтебазе. В комментарии РИА Новости он сообщил , что огонь вспыхнул после падения обломков трех беспилотников на территории объекта.

Он описал беспилотные летательные аппараты самолетного типа (БПЛА) как «большие» и «мощные». Горнич подчеркнул, что огонь вспыхнул сразу в трех местах.

В воскресенье, 18 августа, глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку вражеских беспилотников на юго-востоке региона. В результате — возник пожар на территории промышленных складов в Пролетарске. Там загорелось дизельное топливо.

Ранее сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 10 тысяч метров квадратных. Во время тушения огня пострадали как минимум 40 сотрудников МЧС, которые получили ожоги дыхательных путей и кожи. Их отправили в медицинские учреждения для оказания помощи.