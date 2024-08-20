Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч метров квадратных

Площадь пожара в ростовском Пролетарске увеличилась до 10 тысячи метров квадратных, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу районной администрации Валерия Горнича.

По его словам, на данный момент в Пролетарске горят около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом.

Ранее Baza сообщила, что в результате атаки украинскими беспилотниками загорелись несколько резервуаров. Сообщалось о восемнадцати. Кроме того, в результате разгерметизации пострадали 40 сотрудников МЧС, которые получили ожоги дыхательных путей и кожи.

Как пишут РИА Новости, к горящим резервуарам не могут подъехать автомобили, поэтому для их тушения будет использоваться авиация. Самолеты будут заправлять на лету.

«Четыре Ил-76 из Ростова-на-Дону их будут заправлять, по кругу будут летать и тушить, потому что жар очень большой, близко пожарные машины не могут подъехать», — сказал Горнич.

На данный момент в Пролетарске в связи с пожаром на нефтебазе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Минимум семь пожарных отправляют авиацией на вертолетах в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал дорогу рядом с Запорожской АЭС.