Власти Сахалина сообщили об аварийном отключении света в нескольких городах

Значительная часть Сахалинской области столкнулась с масштабными перебоями в электроснабжении. Аварийная ситуация возникла после того, как на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 произошло внезапное отключение одной из газотурбинных установок — сработала система автоматической защиты.

Для стабилизации энергосистемы региона оперативно введены временные ограничения на подачу электроэнергии общим объемом 15 МВт. Сообщения о прекращении электроснабжения поступают из Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова, Поронайска, Долинска, Тымовского и других населенных пунктов.

Ситуацию усугубляет тот факт, что часть генерирующих мощностей ТЭЦ в настоящее время находится в плановом ремонте, который проводится для подготовки к отопительному сезону.

По данным городской администрации, специалисты «Сахалинэнерго» уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Полное восстановление электроснабжения планируется завершить к 23:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре отключили электричество на 41 улице из-за аварии.