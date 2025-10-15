В Краснодаре отключили электричество на 41 улице из-за аварии

В Краснодаре жители 41 улицы Прикубанского округа столкнулись с отключением электроэнергии из-за произошедшей аварии. На ситуацию обратила внимание Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Как сообщили в ЕДДС, авария произошла на линии 6-10 кВ, что привело к отключению подстанции «КС-5», КРНС-15 и 40 трансформаторных подстанций. В результате без света остались жители Ольгинской, Орловской, Средней, Троицкой, Кирпильской, Клеверной, Упорной, Колосистой, Поливной, Сосновой и ряда других улиц.

В ЕДДС добавили, что точные сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны.

