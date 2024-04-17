Власти Тюменской области эвакуируют жителей из 14 населенных пунктов из-за паводка

В четырнадцати населенных пунктах Ишимского района Тюменской области стартовала эвакуация. Местных жителей вывозят в безопасные места из-за угрозы подтопления жилых домов. Об этом сообщила районная администрация в своем Telegram-канале.

Ранее эвакуация проходила только в двух деревнях, Лайкова и Бутырки. Теперь же к ним присоединились сразу 14 населенных пунктов. Из них сегодня с 9.00 начали вывозить местных жителей.

«Будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова», - написали представители районной администрации.

Всем гражданам напомнили, что с собой необходимо взять документы, предметы первой необходимости и лекарства. Любой желающий может позвонить на горячую линию 122 и получить консультацию, касающуюся порядка эвакуации.

Ранее сообщалось, что угроза подтопления нависла над Курганом и других населенных пунктов, расположенных в Курганской области. В них начали превентивную эвакуацию.