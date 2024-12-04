Власти Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

В Тульской области в самое ближайшее время может быть очень громко. Существует опасность вражеской атаки с воздуха. Об этом в своем Telegram-канале объявило Министерство региональной безопасности.

Как отметили в ведомстве, существует опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Региональные силы противовоздушной обороны приведены в Тульской области в состояние полной боевой готовности.

«РСЧС, Тульская область. Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении ведомства.

Местным жителям настоятельно рекомендовано не выходить без надобности на улицы, не покидать жилищ, не подходить к окнам. А тем, кто уже находятся на улице, спуститься в ближайшее укрытие.

Ранее ракетную опасность объявляли в Новороссийске и в Крымском районе Краснодарского края. Позднее она была отменена.