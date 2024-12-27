Власти Узбекистана объявили в международный розыск двух граждан России
Правоохранители Узбекистана объявили в международный розыск двух россиян
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Узбекская Генеральная прокуратура объявила в международный розыск двух граждан РФ. Их обвиняют в ряде преступлений, в том числе к причастности к покушению на убийство. Об этом сообщило РИА Новости.
Ранее на бывшего главу пресс-службы президента Узбекистана Алламжонова было совершено покушение. Злоумышленники обстреляли его машину. По этому делу уже арестовано пять человек, и еще двое разыскиваются силовиками. Эти двое являются гражданами России.
«Установлено, что Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступные деяния в виде незаконного въезда в Республику Узбекистан и выезда за границу, несообщения о преступлении, а также незаконного оборота огнестрельного оружия», — указали в Генпрокуратуре Узбекистана.
В итоге оба россиянина были объявлены в международной розыск.
Ранее сообщалось, что узбекские правоохранители передали своим российским коллегам информацию о гражданине своей страны, который был задержан в Москве по делу об убийстве генерала Кириллова. 29-летнего Ахмада Курбанова подозревают в совершении теракта, он уже дал признательные показания.