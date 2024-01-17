ВМС Великобритании сообщили о неизвестном БПЛА у побережья Йемена

Британское Управление морских торговых операций при ВМС королевства сообщило, что им поступили сведения об обнаружении неопознанного БПЛА, замеченного на юго-востоке йеменского побережья. В данный момент власти занимаются расследованием и просят проходящие в регионе суда проявлять осторожность. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

В опубликованном сообщении британского ведомства говорится о том, что замеченная техника расположена примерно в полутора сотне миль к юго-востоку от Эш-Шихра в Йемене. Сообщается, что власти занялись расследованием. Проплывающим судам рекомендовано проявлять осторожность и уведомлять о замеченной подозрительной активности.

На прошлой неделе Соединенные Штаты и Британия ударили по объектам правящих на севере Йемена хуситов. Известно, что было нанесено свыше 70 ударов, гибели пятерых хуситов и ранении шестерых.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что хуситы выпустили баллистическую ракету по американскому сухогрузу в Красном море.