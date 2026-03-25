Внедорожник врезался в грузовик на Сахалине: один человек погиб, двое ранены

В Сахалинской области в результате столкновения внедорожника с грузовым автомобилем один человек погиб и еще двое получили травмы. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 25 марта в 7:40 по местному времени на 0 километре 650 метрах автодороги "Лиственничное – Охотское". По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Tundra не справился с управлением и совершил наезд на стоящий "КамАЗ".

В Telegram-канале ведомства уточняется, что в результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров внедорожника скончался на месте происшествия. Еще двое пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

