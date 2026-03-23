Юрист объяснил, какие детали скрывают перекуры при продаже авто
Motor: адвокат Воропаев назвал основные уловки перекупов при продаже автомобилей
При покупке подержанного автомобиля многие покупатели оказываются в ловушке, даже не подозревая об этом. В интервью журналу Motor автоюрист Лев Воропаев предупредил, что продавцы часто указывают неисправности, дефекты после ДТП, ремонт или замену агрегатов мелким шрифтом в договоре купли-продажи.
По его словам, покупатели не замечают или не придают значения тексту, написанному крошечными буквами, а потом остаются с машиной, которая требует вложений, сопоставимых с ее стоимостью.
Особая проблема — скрученный пробег. Воропаев отметил, что установить реальную величину пробега зачастую невозможно. При этом в типовой договор включается пункт о том, что покупатель ознакомлен с техническим состоянием автомобиля и не имеет претензий. Оспорить такое условие, по словам юриста, крайне сложно, особенно если сделка совершается с физическим лицом.
В судебной практике наметилась тенденция к защите покупателей при сделках с юридическими лицами (автосалонами), однако для частных продаж это по-прежнему большая проблема, добавил эксперт.
Юрист советуют тщательно изучать договор перед подписанием, обращать внимание на каждый пункт, особенно напечатанный мелко. Лучше вообще отказаться от покупки, если продавец пытается скрыть дефекты в тексте. В противном случае можно остаться с автомобилем, который окажется непригодным к эксплуатации, и вернуть деньги будет практически невозможно.
Ранее сообщалось, что в России резко сократились продажи подержанных авто.