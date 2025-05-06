Во Франции потерялся ошибочно освобожденный преступник

Почти неделю городские власти Бордо, Франция, ведут поиски заключенного, который был ошибочно выпущен из тюрьмы, о чем сообщила газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру города.

Инцидент произошел в среду, 30 апреля, когда мужчина, приговоренный к 10 годам, покинул стены тюрьмы Градиньян вместо другого заключенного. По информации прокуратуры Бордо, в понедельник, 5 мая, он все еще оставался на свободе.

Ошибочное освобождение произошло из-за путаницы в именах двух заключенных, одно из которых было похоже на имя марокканца, подлежащего депортации из Франции, как сообщает издание.

В 2024 году освобожденный по ошибке заключенный был осужден присяжными к 15 месяцам лишения свободы за ряд нарушений ПДД, а позднее, в ноябре 2024 года, ему было назначено 10 лет заключения за «вооруженное ограбление, приведшее к смерти».

Власти инициировали судебное разбирательство с целью выяснения причин ошибочного освобождения и для организации розыска беглеца. Для его задержания выдан европейский ордер, действительный во всех государствах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Трамп откроет тюрьму Алькатрас для отправки туда опасных преступников.