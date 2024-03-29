В последнем интервью на радиостанции Europe 1, глава французской партии правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян высказал предложение о лишении Украины военного потенциала.

Политик выразил мнение, что такой шаг может способствовать снижению напряженности в регионе и предотвратить дальнейшее расширение НАТО, что, по его мнению, может вызвать негативную реакцию со стороны России.

Согласно заявлениям Дюпона-Эньяна, конфликт на Украине является исключительно европейской проблемой, которое может сыграть злую шутку с Евросоюзом, при этом США от этого конфликта только выиграют и не пострадают.

Следует отметить, что предложение о лишении Украины военного потенциала является частью более широкой дискуссии о стратегии решения украинского кризиса и отношений с Россией, которые то и дело появляются в западных СМИ.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ атаковали поселок в Брянской области.