Украинские атаки на российские аэродромы были бы невозможны, если Киеву не давался доступ к спутниковой связи США. Такую точку зрения высказал высокопоставленный военный из Франции Гийом Ансель, его мнение привела газета Le Monde.

Офицер считает, что украинская армия не смогла бы совершать свои атаки в глубине территории России без тех данных, которые она получает от американской разведки.

«Это возможно и мыслимо только при поддержке мощной системы спутниковой связи. Поскольку у украинцев нет таких возможностей, если они и смогли действовать дистанционно, то благодаря Соединенным Штатам», — указал он.

По утверждению Анселя, все эти атаки можно считать неким посланием России и Путину со стороны Трампа.

Ранее глава Курской области Хинштейн назвал диверсии ВСУ с подрывом мостов в России способом запугать общество. Места диверсий были выбраны таким образом, чтобы под удар попало максимальное количество мирных жителей. Он добавил, что к жестоким преступлениям ВСУ нет никакого оправдания, и за них ответят все, кто был причастен к таким «беспрецедентным по своей жестокости» поступкам.