Хинштейн высказался о целях украинской армии при подрыве мостов в России
Хинштейн: ВСУ стремятся запугать российское общество взрывами мостов
Фото: [flickr.com]
Украинские военные стремятся запугать россиян, когда проводят взрывы мостов в РФ. Так считает Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области. Он заявил об этом в своем телеграм-канале.
Глава региона сообщил о том, что взрывы мостов в Брянской и Курской областях признаны следствием терактами. По мнению правоохранителей, места диверсий были выбраны таким образом, чтобы под удар попало максимальное количество мирных жителей.
«Все это делалось с одной целью — запугать наш народ, подорвать общество. Но ничего из этого врагу не удастся!» — указал он.
Хинштейн добавил, что к жестоким преступлениям ВСУ нет никакого оправдания и за них ответят все, кто был причастен к таким «беспрецедентным по своей жестокости» поступкам.
Ранее Хинштейн сообщил, что в Курской области под обстрел попали школьное здание и местный Дворец культуры в селе Скородное. Также повреждения получило административное здание Большесолдатского района. Глава региона подчеркнул, что в результате атак жертв среди населения нет. К своему сообщению он приложил фотографии, демонстрирующие последствия обстрелов.