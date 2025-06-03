Хинштейн высказался о целях украинской армии при подрыве мостов в России

Украинские военные стремятся запугать россиян, когда проводят взрывы мостов в РФ. Так считает Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области. Он заявил об этом в своем телеграм-канале.

Глава региона сообщил о том, что взрывы мостов в Брянской и Курской областях признаны следствием терактами. По мнению правоохранителей, места диверсий были выбраны таким образом, чтобы под удар попало максимальное количество мирных жителей.

«Все это делалось с одной целью — запугать наш народ, подорвать общество. Но ничего из этого врагу не удастся!» — указал он.

Хинштейн добавил, что к жестоким преступлениям ВСУ нет никакого оправдания и за них ответят все, кто был причастен к таким «беспрецедентным по своей жестокости» поступкам.

Ранее Хинштейн сообщил, что в Курской области под обстрел попали школьное здание и местный Дворец культуры в селе Скородное. Также повреждения получило административное здание Большесолдатского района. Глава региона подчеркнул, что в результате атак жертв среди населения нет. К своему сообщению он приложил фотографии, демонстрирующие последствия обстрелов.