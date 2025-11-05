Во Владимире беспилотники ВСУ атаковали пригородную энергетическую инфраструктуру

Украинские дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры в пригороде Владимира рано утром в среду, 5 ноября. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев на своей странице в Telegram.

Специалисты уже работают на месте. С рассветом начнётся процесс устранения последствий, уточнил глава региона.

«Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира», — написал Авдеев.

Губернатор подтвердил, что все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Ранее Минобороны сообщило о 64 сбитых беспилотниках в ночь на 3 ноября. Больше всего БПЛА, 29 единиц, было перехвачено над Ростовской областью.