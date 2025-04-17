Во Владимирской области за ночь сбили пять дронов ВСУ

В ночь на 17 апреля средства противовоздушной обороны успешно перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Ковровским районом Владимирской области. Губернатор региона Владимир Авдеев сообщил , что инцидент не повлек за собой каких-либо разрушений или жертв. В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.

Власти обращаются к жителям с убедительной просьбой воздержаться от публикации каких-либо деталей в интернете, особенно касающихся точного местоположения сбитых дронов.

Подчеркивается, что данная информация может быть использована противником и за ее распространение предусмотрена ответственность. Сообщается, что опасность воздушных атак в Ковровском районе все еще сохраняется.

Ранее сообщалось, что беспилотники снова атаковали город Шую в Ивановской области.