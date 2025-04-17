Во Владимирской области за ночь сбили пять дронов ВСУ
Губернатор Авдеев: пять БПЛА сбили во Владимирской области
Фото: [flickr.com]
В ночь на 17 апреля средства противовоздушной обороны успешно перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Ковровским районом Владимирской области. Губернатор региона Владимир Авдеев сообщил, что инцидент не повлек за собой каких-либо разрушений или жертв. В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.
Власти обращаются к жителям с убедительной просьбой воздержаться от публикации каких-либо деталей в интернете, особенно касающихся точного местоположения сбитых дронов.
Подчеркивается, что данная информация может быть использована противником и за ее распространение предусмотрена ответственность. Сообщается, что опасность воздушных атак в Ковровском районе все еще сохраняется.
Ранее сообщалось, что беспилотники снова атаковали город Шую в Ивановской области.