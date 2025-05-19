Стало известно о замысле ульяновского расчленителя, убившего своего арендодателя

По информации телеграм-канала, мужчина, приехавший из Ульяновска, арендовал жилье в Тимирязевском районе столицы за 23 тыс. руб. в месяц. Вместе с ним в другой комнате жил хозяин квартиры, площадь которой составляет 74 кв. м. Отмечается, что россиянин на протяжении нескольких месяцев вынашивал план убийства хозяина недвижимости с последующей продажей за 20 млн руб.

Следствие выяснило, что 13 мая арендатор убил хозяина трехкомнатной квартиры. Злоумышленник нанес ему 15 ударов топором, а затем использовал болгарку для расчленения тела. Весь этот процесс преступник снимал на телефон.

Ульяновец после жуткой расправы спрятал части тела в спортивную сумку и в течение нескольких дней разносил их по разным адресам Москвы. В частности, останки были спрятаны возле храма Покрова Пресвятой Богородицы и в парке «Яуза».

О задержании мужчины стало известно 18 мая. Его проверяют на наличие психологических расстройств. В ближайшее время в отношении ульяновца изберут меру пресечения.

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