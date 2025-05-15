Во Владивостоке нашли бар для иностранцев с шумными вечеринками

Во Владивостоке выявлен нелегальный бар, ориентированный исключительно на иностранных граждан. В социальных сетях распространяются видеозаписи, предположительно сделанные в данном заведении, где молодые люди с азиатской внешностью распивают спиртные напитки, ведут себя шумно и исполняют песни на китайском языке, передает РЕН ТВ.

Согласно имеющейся информации, бар располагается в подвальном помещении. Жители окрестных домов выражают недовольство из-за шума, доносящегося из подвала, и высказывают подозрения о возможных азартных играх и употреблении наркотических веществ посетителями.

Полиция Владивостока обратила внимание на сообщения, появившиеся в социальных сетях, и в настоящее время проводит проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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