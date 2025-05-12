В Перми СК возбудил уголовное дело после обнаружения на заборе трупа девушки

В Перми сотрудниками СК было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения на заборе тела мертвой 18-летней девушки. Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице Вконтакте.

Погибшую нашли в ночь с 10 на 11 мая возле бара, находящегося в Кировском районе города. Установлено, что смерть девушки наступила по причине проникающего колотого ранения туловища. Во время расследования будет проверена информация о вероятной причастности к убийству иностранцев. Кроме того, СК предстоит выяснить законность монтажа металлического забора с кольями, а еще правил его эксплуатации.

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