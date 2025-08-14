Во Владивостоке несколько рабочих сорвались и погибли при работе на высоте

Во Владивостоке произошло ЧП. Там при проведении высотных работ на ТЭЦ-2 рабочие сорвались вниз, есть погибшие. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное управление Следственного комитета по Приморскому краю.

ЧП произошло в четверг, 14 августа, на территории Владивостокской ТЭЦ-2.

«При проведении ремонтных работ на высоте сотрудники подрядной организации сорвались вниз. По предварительной информации, трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь», — указали правоохранители.

Из-за инцидента уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. На место происшествия выехали следователи, они устанавливают все обстоятельства этого ЧП.

