Во Владивостоке риелтор оказался фигурантом дела о махинациях с недвижимостью пенсионеров

Во Владивостоке арестован риелтор, которого следствие считает участником схемы по обману пенсионеров при продаже жилья. Под стражу его взяли на 28 суток — об этом сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стала 75-летняя жительница Владивостока. Злоумышленники действовали по заранее продуманной схеме: сначала звонили пенсионерам, представляясь сотрудниками службы доставки или Росфинмониторинга, а затем убеждали их срочно продать квартиру, якобы чтобы спасти имущество от ареста.

Пятнадцатого ноября прокуратура сообщила о задержании риелтора, который, по версии следствия, занимался оформлением сделок и помогал продавать квартиры по сильно заниженной стоимости. Суд, согласившись с позицией прокуратуры, избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на 28 суток.

Установлено, что в феврале 2025 года тот же фигурант участвовал в реализации аналогичной схемы и оформлял продажу недвижимости другой пожилой жительницы города. Сейчас прокуратура проверяет и другие уголовные дела, чтобы выяснить, могли ли сотрудники этого агентства недвижимости быть причастны к подобным сделкам.

Ход расследования по статье 159, часть 4 УК РФ контролируется ведомством. Прокуратура также следит за тем, чтобы потерпевшим был возмещен причиненный ущерб.

