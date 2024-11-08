Во Владивостоке с технической неисправностью сел самолет из Екатеринбурга

Самолет, принадлежащий «Уральским авиалиниям», который следовал из Екатеринбурга во Владивосток, приземлился в конечный пункт назначения с технической проблемой, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Это обстоятельство стало причиной задержки обратного рейса более чем на 6 часов.

«Сегодня в 05:50 (22:50 мск) в международном аэропорту Владивосток имени В. К. Арсеньева в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего по маршруту Екатеринбург - Владивосток. На борту самолета находились 164 пассажира», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, возникшая неисправность отложила вылет рейса Владивосток - Екатеринбург, который должен был вылететь в 08:20 (01:20 по московскому времени).

Новый срок отправления установлен на 15:00 (08:00 по московскому времени). Рейс ожидают 127 пассажиров, включая 20 несовершеннолетних.

Авиакомпания предприняла меры по обеспечению питания и размещения пассажиров.

Ранее сообщалось, что вылетевший в Уфу из петербургского аэропорта Пулково авиалайнер внезапно вернулся в аэрогавань. Причиной стало срабатывания датчика пожарной сигнализации.