Во Владивостоке умер один из троих пострадавших от пожара на мебельном складе

Во Владивостоке умер один из тех, кто пострадал от пожара на складе мебели. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального Министерства здравоохранения.

«Один из пострадавших скончался, врачам не удалось спасти его», — указали журналистам.

Пожар произошел в среду, 10 сентября, во Владивостоке на улице Днепровской. Там загорелся склад мебели, пламя охватило около 1 тыс. кв. м. У здания обрушилась кровля, и при пожаре пострадали три человека. Ликвидацией возгорания занимается около 45 человек, их усилия подкреплены 11 единицами техники.

Ранее уже сообщалось, что этим пожаром обеспокоены жители города. Они назвали возгорание одним из самых масштабных за последнее время. Дым виден из различных мест, удаленных от места пожара.