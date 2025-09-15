Узбекистан потребовал от России принять меры против нападений на его граждан

Владивосток оказался в центре международного скандала после серии нападений на граждан Узбекистана. МИД республики направил официальные ноты представительству МИД России в городе и прокуратуре Приморского края, требуя немедленного расследования и защиты узбекских граждан, пишет Lenta.ru со ссылкой на Gazeta.uz.

Поводом недовольства стали шокирующие видео в соцсетях, где молодые люди в масках избивают таксиста и других мигрантов. На одном из роликов, предположительно, фигурирует холодное оружие.

Генконсул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов подтвердил факт обращения в российские правоохранительные органы. По его словам, инциденты носят системный характер и требуют не только задержания конкретных нападавших, но и пресечения деятельности ультраправых группировок. Местные власти Приморья уже начали проверку.

«В представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края направлены ноты о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу», — сообщил узбекский дипломат.

