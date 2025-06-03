Во Внуково и Шереметьево перехватили наркотики, спрятанные в пианино и диджейском пульте

В столичных аэропортах Внуково и Шереметьево таможенникам удалось выявить контрабанду кокаина. Нелегальный груз был спрятан в посылках с пианино, а также с диджейским пультом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как утверждают правоохранители, гражданин Колумбии создал преступную группу, которая пытается поставлять в Россию кокаин. Сразу две посылки с наркотиками были задержаны в аэропортах Москвы, во Внуково и Шереметьево. В одной из них, которая была прислана из Колумбии, пакеты с порошком упаковали вместе с дизельными моторами.

«А в посылке из Парагвая были микрофоны, клавишное пианино и диджейский пульт — кокаин оказался спрятан внутри него», — указал микроблог.

Всего таможней было перехвачено 3,2 кг кокаина.

Ранее сообщалось, что прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело о незаконном обороте более 18 кг наркотиков и их прекурсоров массой свыше 1,14 тонны в отношении жительницы Сергиево-Посадского городского округа. Злоумышленница с подельниками устроила подпольную нарколабораторию, где незаконно изготовила и хранила запрещенные вещества. Правоохранителям удалось пресечь это преступление.