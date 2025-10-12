Во Внуково произошла авария с участием легковушек и грузовика

Во Внуково, в поселке совхоза «Крекшино», зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал «360 ЧП».

Согласно информации, опубликованной каналом, в аварии столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Уточняется, что в одном из автомобилей оказались заблокированы двое несовершеннолетних.

На место происшествия были незамедлительно направлены службы экстренного реагирования. На данный момент детали произошедшего столкновения не раскрываются. Причины, которые привели к аварии, остаются невыясненными.

