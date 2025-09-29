Во время атаки ВСУ люди застряли в лифте в Белгороде

В Белгороде, в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил, произошел инцидент с застрявшими в лифте людьми, которые начали испытывать кислородное голодание. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «БелПлюс».

Согласно предоставленным данным, во время очередного обстрела, которому регулярно подвергается административный центр региона, в лифтовой кабине находились люди, когда произошло отключение электроэнергии. Спустя некоторое время у них возникла острая нехватка воздуха.

Освободить заблокированных в лифте граждан помогли неравнодушные местные жители. Используя металлический стержень, они смогли открыть двери лифта и обеспечить доступ свежего воздуха.

Утром 29 сентября власти Белгородской области проинформировали о возобновившихся обстрелах. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о ракетном ударе по городу.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по легковому автомобилю с мирными жителями в российском регионе.