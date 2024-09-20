Израильские военные атаковали Бейрут

В пятницу, 20 сентября, военные Израиля ударили по Бейруту, столице Ливана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту», — говорится в опубликованном сообщении.

Другие подробности атаки пока не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что «Хезболла» пообещала ответить на массовые взрывы пейджеров. Произошедшие события представители движения назвали «вероломными» и заявили, что за гнусной агрессией последует справедливое возмездие.