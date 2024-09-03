Во время обысков в Москве в одном из хостелов обнаружили 530 мигрантов

В Москве во время обысков, связанных с делом об экстремизме, было обнаружено 530 мигрантов в одном хостеле, сообщила пресс-служба столичного управления СКР.

Следственный комитет России проводил мероприятия в рамках уголовного дела об организации экстремистской группы (ст. 282.2 УК РФ) в хостеле на юго-западе столицы.

Помещение, где проходил обыск, принадлежит компании «Роал» и располагается на улице Новаторов. Операцию проводили сотрудники СКР с поддержкой Росгвардии.

В ходе обысков были изъяты финансовые документы организации. Все мигранты подлежат проверке на предмет возможных правонарушений.

Руководителей и сотрудников хостела доставили для разбирательства в Следственный комитет РФ.

Согласно информации от МВД, в стране сейчас проживает около 630 тыс. нелегалов. В целях стимулирования их выезда из России правительство намерено с 2025 года ввести реестр контролируемых лиц.

Ранее сообщалось, что депутат Даванков считает необходимым повышение стоимости патента для мигрантов в 2,5 раза.