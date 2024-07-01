Во время шторма в Петербурге погибла женщина, еще двое пострадали

Сильный ветер с грозой ронял деревья, подбрасывал мусорные баки, ронял даже башенный кран. Некоторые жители сообщали буквально о «песчаной буре» – сильный ветер поднял песок с улиц. Не обошлось и без жертв.

Так, на проспекте Юрия Гагарина в результате падения дерева погибла женщина. Как пишут СМИ, ей всего 36 лет, она является матерью троих детей. На месте трагедии работают спасатели и следователи. Повреждены оказались еще 10 машин, а также в результате непогоды пострадали еще одна женщина и ребенок. В МЧС также добавили, что спасатели выезжали 71 раз на устранение последствий непогоды – убирали деревья и упавшие конструкции.