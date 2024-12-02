Во время столкновений фанатов на матче в Гвинее погибли десятки человек
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В результате стычек между фанатами на футбольном матче в Гвинее погибли десятки людей, сообщило AFP, ссылаясь на данные медиков. При этом один из медицинских работников утверждает, что количество погибших может достигать сотни.
Как сообщает агентство, местный морг и лечебное учреждение заполнены до предела. Один из свидетелей событий рассказал, что столкновения между болельщиками были вызваны «спорным» решением арбитра, из-за чего фанаты вышли на поле.
Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» разгромили «Краснодар» со счетом 3:0.