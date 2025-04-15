В Абхазии стали выдавать российские водительские удостоверения

Гражданам Абхазии, которые имеют гражданство РФ, на базе управления ГАИ в Сухуми начали выдавать российские водительские удостоверения по упрощенной схеме. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от старшего госинспектора БДД МРЭО № 14 Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Алексея Польщикова.

Как сообщается, выдача водительского удостоверения РФ проводится бесплатно, без сдачи дополнительных экзаменов и предъявления медсправок.

Желающие получить водительское удостоверение должны иметь с собой российский паспорт или документ о ВНЖ, паспорт Абхазии и действительное абхазское водительское удостоверение. Последнее, кстати, сдавать нет необходимости — оно остается на руках владельца. При этом граждане Абхазии могут получить российские водительские удостоверения в таком же упрощенном порядке и на территории РФ.

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