Во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар

О ЧП сообщает телеканал Fox 35.

В субботу вечером в парке развлечений Epcot, расположенном на территории Всемирного центра отдыха Уолта Диснея в штате Флорида, вспыхнул пожар.

К счастью, никто не пострадал.

Посетителей оперативно эвакуировали. Пожарным удалось быстро справиться с огнем.

По словам представителей центра, пожар вспыхнул за французским павильоном в зоне «Витрина Мира», посвященной некоторым странам.

По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание в холодильнике.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск назвал корпорацию «Дисней» «инклюзивным гестапо».