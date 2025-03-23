Во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар
В США загорелся парк Disney Epcot
Фото: [pxhere.com]
В субботу вечером в парке развлечений Epcot, расположенном на территории Всемирного центра отдыха Уолта Диснея в штате Флорида, вспыхнул пожар.
О ЧП сообщает телеканал Fox 35.
К счастью, никто не пострадал.
Посетителей оперативно эвакуировали. Пожарным удалось быстро справиться с огнем.
По словам представителей центра, пожар вспыхнул за французским павильоном в зоне «Витрина Мира», посвященной некоторым странам.
По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание в холодильнике.
Ранее сообщалось о том, что Илон Маск назвал корпорацию «Дисней» «инклюзивным гестапо».