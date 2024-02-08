Илон Маск назвал корпорацию «Дисней» «инклюзивным гестапо»

В своей соцсети предприниматель написал, что получил от анонимного источника внутренний регламент «Диснея» по найму сотрудников и созданию проектов. В нем указывается, что более половины основных и эпизодических персонажей на экране, а также исполняющих эти роли актеров должны быть представителями меньшинств.

Аналогичные квоты распространяются и на всю съемочную группу.

По мнению Маска, провал ряда последних проектов компании обусловлен таким подходом. Он назвал его «обязательным и юридически оформленным расизмом и сексизмом», а кампанию охарактеризовал как «инклюзивное гестапо».

Ранее Илон Маск жестко раскритиковал позицию администрации Джо Байдена в отношении мигрантов.