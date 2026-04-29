Вода пошла стеной: в российском городе прорвало дамбу

В Ленинске-Кузнецком произошла серьезная коммунальная авария. В районе Байкаим прорвало дамбу, и мощный поток воды хлынул на прилегающие территории, пишет «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на соцсети. Очевидцы опубликовали там кадры с места событий, на которых видно, как десятки грузовиков с грунтом спешно заделывают пробоину.

Сигнал о бедствии пришел из южной части Кузбасса. В районе Байкаим города Ленинск-Кузнецкий, по данным очевидцев, не выдержала давления дамба. В образовавшуюся пробоину хлынул мощный поток воды. В считанные минуты вода растеклась по окрестностям, затопив значительную часть района.

Свидетели случившегося оперативно поделились информацией и кадрами в мессенджерах и социальных сетях. На видео, которые быстро разлетелись по пабликам, видно размытую конструкцию дамбы и огромное количество воды, прибывающей на жилые территории. Атмосфера на записях тревожная: люди обсуждают масштаб бедствия и следят за действиями спасательных служб.

На месте ЧП, как сообщают очевидцы, уже работает тяжелая техника. Не менее десятка грузовиков, груженных грунтом, прибыли к месту прорыва. Специалисты пытаются засыпать пробоину, чтобы перекрыть доступ воды и предотвратить дальнейшее затопление. Работа идет в авральном режиме, каждая минута на счету.

Информация о пострадавших и масштабах ущерба уточняется. Жители затопленного района в ожидании помощи и надеются, что прибывшая техника успеет справиться с напором воды до того, как ситуация выйдет из-под контроля полностью.

Ранее сообщалось, что в восемь районов Новокузнецка может прийти паводок из-за снеготаяния и осадков.