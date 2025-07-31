Вода ушла с подтопленных после землетрясения и цунами территорий на Камчатке

На территории Камчатки постепенно стабилизируется ситуация по итогам цунами. С подтопленных территорий уже ушла вода. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от представителя экстренных служб.

Цунами возникло после сильнейшего землетрясения магнитудой в 8,8 балла. У берегов Камчатки была зафиксирована волна, высота которой доходила до четырех метров. В итоге вода затопила часть прибрежной территории.

«Вода с подтопленных территорий сошла», — указали журналистам.

По сведениям регионального Минздрава, на Камчатке есть пострадавшие, но тяжелых травм ни у кого не отмечено. Также стало известно о повреждении одного из детсадов, у него обрушилась стена. На тот момент в здании никого не было.

Ранее депутат Госдумы Новичков оценил отсутствие жертв камчатского землетрясения. Он считает, что есть три причины успеха, спасшие регион. По его мнению, это прежде всего применение антисейсмических технологий, то есть современных стройматериалов, и норм для опасных зон. Немалую роль сыграли и отлаженные алгоритмы оповещения и эвакуации на фоне геополитической напряженности.