Женщина пострадала под колесами маршрутки на переходе в Воскресенске

Женщина 1964 года рождения попала под колеса маршрутки в Воскресенске. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД сообщает РИАМО .

Уточняется, что инцидент произошел рано утром во вторник на улице Менделеева, когда пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Наезд на женщину совершил маршрутный автобус, за рулем которого находился водитель 1967 года рождения.

Женщину доставили в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при съезде автомобиля в кювет на трассе А-107 в Подмосковье.