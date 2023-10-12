Водитель автопоезда получил пять лет колонии за ДТП с четырьмя погибшими в Наро-Фоминске

Жителя Волгоградской области приговорили к пяти годам колонии-поселения за ДТП в подмосковном Наро-Фоминске, где погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Авария произошла в апреле этого года на автодороге М-3. Подсудимый управлял автопоездом в составе тягача КамАЗ и полуприцепа. Мужчина нарушил правила дорожного движения и столкнулся с легковым автомобилем, который от удара столкнулся еще с пятью машинами, стоявшими на запрещающий сигнал светофора, а затем загорелся.

Приговор вынес Наро-Фоминский городской суд. Мужчине также запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах произошло столкновение маршрутки и такси. По последним данным, в результате ДТП пострадали восемь человек.