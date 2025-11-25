Водитель чудом выжил после падения автомобиля в глубокий овраг в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске произошел инцидент, едва не завершившийся трагедией. 22 ноября на улице Фархутдинова легковой автомобиль съехал с проезжей части и провалился в глубокий искусственный овраг, после чего полностью ушел под воду. Водителю чудом удалось спастись, передает «АСТВ».

По информации водителя-участника происшествия, авария случилась в момент маневра.

«Я поворачивал направо, когда на встречной полосе показалась другая машина. Я съехал на бровку и провалился колесом в пропасть, после чего автомобиль перевернулся и полностью ушел под воду», — прокомментировал сахалинец.

Мужчина утверждает, что опасный участок дороги не был должным образом обустроен. Глубина оврага, созданного искусственным путем, достигает 2-2,5 метров, однако по его краю отсутствуют какие-либо защитные ограждения. Выживший водитель считает, что ответственные за содержание дороги структуры должны понести наказание за халатность.

Для установления всех обстоятельств ЧП сахалинец намерен обратиться в ГАИ. В его дальнейшие планы входит идентификация организации, отвечающей за данный участок, и подача искового заявления в суд для взыскания ущерба.

Тем временем в Управлении автомобильных дорог Сахалинской области сообщили, что работы по установке ограждения в этом месте запланированы только на следующий год.

Ранее сообщалось, что водителю маршрутки № 112 вынесли приговор за наезд на пенсионерку возле ЮУрГУ.