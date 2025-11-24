Водителю маршрутки №112 вынесли приговор за наезд на пенсионерку возле ЮУрГУ

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор 65-летнему водителю маршрутного такси №112, признанному виновным в смертельном наезде на пешехода. Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с аналогичным сроком лишения водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент, ставший причиной суда, произошел осенью прошлого года вблизи Южно-Уральского государственного университета. Как установило следствие, водитель, работавший в компании «Консул», двигаясь на микроавтобусе Peugeot со скоростью около 15 км/ч, при развороте на перекрестке проспекта Ленина и улицы Лесопарковой сбил пожилую женщину.

По информации ГИБДД, пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте. Несмотря на это, водитель был признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия. Спустя месяц после аварии пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

В суде подсудимый полностью признал свою вину. В рамках уголовного дела он компенсировал родственникам погибшей моральный вред в размере 1 млн руб. В итоге его осудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Этот перекресток привлек повышенное внимание общественности после еще одного смертельного ДТП. В июне 2024 года водитель автобуса был осужден за наезд на 19-летнего студента ЮУрГУ в том же месте. Спустя полтора месяца после того инцидента на перекрестке был установлен светофор.

Ранее сообщалось, что виновника ДТП с одним погибшим заключили под стражу в Сергиевом Посаде.