Водитель легкового автомобиля сбил двух человек на электросамокате в Балашихе

В подмосковной Балашихе произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката, которым управляли двое молодых людей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась накануне на Заречной улице. По предварительным данным, электросамокат выехал на проезжую часть. В результате восемнадцатилетний юноша получил травмы, его госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Королеве столкнулись автомобиль и мотоцикл, байкер получил травму головы.