Водитель легкового автомобиля сбил двух человек на электросамокате в Балашихе
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В подмосковной Балашихе произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката, которым управляли двое молодых людей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Авария случилась накануне на Заречной улице. По предварительным данным, электросамокат выехал на проезжую часть. В результате восемнадцатилетний юноша получил травмы, его госпитализировали.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Королеве столкнулись автомобиль и мотоцикл, байкер получил травму головы.