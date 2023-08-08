Водитель грузовика получил шесть лет колонии-поселения за смертельный наезд на пешехода в Орехово-Зуево

Орехово-Зуевский городской суд приговорил к шести годам колонии-поселения водителя грузовика, который в декабре прошлого года насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Судом установлено, что водитель большегруза в момент наезда на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, находился в состоянии наркотического опьянения. В результате мужчина скончался на месте.

Суд также лишил водителя грузовика на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Подмосковья направила в суд дело против водителя иномарки, который устроил смертельное ДТП в Талдомском округе.