Водитель грузовика получил шесть лет колонии-поселения за смертельный наезд на пешехода в Орехово-Зуево
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Орехово-Зуевский городской суд приговорил к шести годам колонии-поселения водителя грузовика, который в декабре прошлого года насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
Судом установлено, что водитель большегруза в момент наезда на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, находился в состоянии наркотического опьянения. В результате мужчина скончался на месте.
Суд также лишил водителя грузовика на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что прокуратура Подмосковья направила в суд дело против водителя иномарки, который устроил смертельное ДТП в Талдомском округе.