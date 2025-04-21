Водитель грузовика сбил 11-летнего мальчика в Уссурийске
Прокуратура расследует гибель ребенка от фуры на переходе в Уссурийске
Фото: [Медиасток.рф]
В Уссурийске трагически погиб ребенок, попав под колеса грузового автомобиля. Информацию об этом происшествии предоставили в прокуратуре Приморского края. Согласно предварительным данным, водитель фуры совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу.
На место трагедии оперативно прибыл прокурор города Дмитрий Дениш. Установлено, что ученик четвертого класса переезжал дорогу на велосипеде, когда оказался в так называемой слепой зоне обзора водителя грузовика.
В результате полученных травм мальчик скончался на месте. В настоящее время ведется тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в груди 11-летнего мальчика из Иркутской области во время осмотра нашли пулю.