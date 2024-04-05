Водитель иномарки серьезно пострадал в ДТП в Раменском — СМИ
«МК»: водитель иномарки серьезно пострадал в ДТП в Раменском
Фото: [t.me/mk_srochno]
В подмосковном Раменском произошло ДТП, водитель иномарки оказался заблокированным в салоне машины, сообщает «МК: срочные новости».
По информации издания, мужчина не смог самостоятельно выбраться из автомобиля, поскольку его зажало металлоконструкциями.
Уточняется, что очевидцы ДТП вызвали на место экстренные службы. Спасатели освободили водителя из салона транспортного средства.
Мужчина в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы, его доставили в больницу. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что в Богородском округе Подмосковья иномарка совершила наезд на остановку общественного транспорта, пострадали несколько человек.