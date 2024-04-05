В подмосковном Раменском произошло ДТП, водитель иномарки оказался заблокированным в салоне машины, сообщает «МК: срочные новости» .

По информации издания, мужчина не смог самостоятельно выбраться из автомобиля, поскольку его зажало металлоконструкциями.

Уточняется, что очевидцы ДТП вызвали на место экстренные службы. Спасатели освободили водителя из салона транспортного средства.

Мужчина в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы, его доставили в больницу. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе Подмосковья иномарка совершила наезд на остановку общественного транспорта, пострадали несколько человек.