Водитель иномарки въехал в торговый павильон в Балашихе
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Водитель 1971 года рождения, управляя иномаркой, въехал в торговый павильон в Балашихе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло на Балашихинском шоссе накануне после девяти часов вечера. Никто из людей не пострадал.
В отношении водителя составили административный протокол по статье о невыполнении требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде мужчина за рулем иномарки сбил двух подростков на электросамокате, которые пересекали проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.