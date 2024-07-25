Водитель иномарки въехал в торговый павильон в Балашихе

Водитель 1971 года рождения, управляя иномаркой, въехал в торговый павильон в Балашихе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на Балашихинском шоссе накануне после девяти часов вечера. Никто из людей не пострадал.

В отношении водителя составили административный протокол по статье о невыполнении требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде мужчина за рулем иномарки сбил двух подростков на электросамокате, которые пересекали проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.