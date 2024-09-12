Водитель каршеринга протаранил три автомобиля в подмосковном Дзержинском

Безопасность
REGIONS/Юлия Павлова

Фото: [REGIONS/Юлия Павлова]

Водитель каршеринга протаранил три машины в Дзержинском, пишет издание Regions.

Все произошло сегодня рано утром во дворе жилого дома на улице Лермонтова. В автомобиле каршеринга находились двое. Оба мужчины был в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пойдет под суд водитель спортивного авто, протаранивший остановку в Можайске.

Актуально
Подмосковье